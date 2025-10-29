Realpolitik stasera 29 ottobre 2025 | anticipazioni temi e ospiti su Rete 4

Atomheartmagazine.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 ottobre 2025 alle 21:30 su Rete 4 torna Realpolitik, il talk di Tommaso Labate che incrocia politica, economia e cronaca. In scaletta: bilancio triennale del Governo Meloni, emergenza casa con focus sugli affitti brevi, il racconto dell’aggressione al giornalista Alessandro Sahebi, e una parentesi sportivo-mediatica sul “caso Sinner” dopo le polemiche legate alla Coppa Davis. Indice. Realpolitik anticipazioni 29 ottobre 2025 – Temi della puntata. Ospiti e interviste. Come vederla. FAQ Realpolitik anticipazioni 29 ottobre 2025. Realpolitik anticipazioni 29 ottobre 2025 – Temi della puntata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

realpolitik stasera 29 ottobre 2025 anticipazioni temi e ospiti su rete 4

© Atomheartmagazine.com - Realpolitik stasera (29 ottobre 2025): anticipazioni, temi e ospiti su Rete 4

News recenti che potrebbero piacerti

realpolitik stasera 29 ottobreRealpolitik, le anticipazioni (29 ottobre): emergenza casa, affitti brevi e il governo Meloni - Il programma di attualità condotto da Tommaso Labate farà un bilancio dei tre anni del ... Riporta msn.com

realpolitik stasera 29 ottobreRealpolitik, anticipazioni di stasera 22 ottobre: tra gli ospiti Maurizio Belpietro, Gennaro Sangiuliano e Cecilia Sala - Tra gli ospiti anche: Debora Serracchiani, Giuseppe Provenzano, Vittoria Baldino, Galeazzo Bignami, Riccardo Molinari e ... Si legge su corrieredellumbria.it

Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi - Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming del programma in onda stasera, 29 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Da tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Realpolitik Stasera 29 Ottobre