Mercoledì 29 ottobre 2025 alle 21:30 su Rete 4 torna Realpolitik, il talk di Tommaso Labate che incrocia politica, economia e cronaca. In scaletta: bilancio triennale del Governo Meloni, emergenza casa con focus sugli affitti brevi, il racconto dell’aggressione al giornalista Alessandro Sahebi, e una parentesi sportivo-mediatica sul “caso Sinner” dopo le polemiche legate alla Coppa Davis. Indice. Realpolitik anticipazioni 29 ottobre 2025 – Temi della puntata. Ospiti e interviste. Come vederla. FAQ Realpolitik anticipazioni 29 ottobre 2025. Realpolitik anticipazioni 29 ottobre 2025 – Temi della puntata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Realpolitik stasera (29 ottobre 2025): anticipazioni, temi e ospiti su Rete 4