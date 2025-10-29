Realizza materiale pedopornografico con l’intelligenza artificiale | arrestato 52enne

Venezia, 29 ottobre 2025 – La polizia di Stato ha arrestato a Venezia un 52enne con l’accusa di produzione di immagini pedopornografiche generate mediante l’utilizzo di strumenti di Intelligenza artificiale. Le indagini sono cominciate da una segnalazione di una organizzazione internazionale per la tutela dei minori online, riguardante la possibile detenzione da parte dell’indagato di materiale digitale di sfruttamento sessuale minorile, riuscendo a rintracciare il suo indirizzo ip e la sua abitazione: nella perquisizione è stato rinvenuto nella sua casa un sistema tecnologico avanzato utilizzato per la creazione artificiale di immagini a contenuto pedopornografico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it