Realizza 900 immagini pedopornografiche con l’IA arrestato | Preoccupante scenario evolutivo del cybercrime

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Venezia con l'accusa di aver prodotto immagini pedopornografiche mediante l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale. Le immagini risultavano del tutto realistiche: difficili distinguerle da foto autentiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

