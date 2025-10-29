Realizza 900 immagini pedopornografiche con l’IA arrestato | Preoccupante scenario evolutivo del cybercrime
Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Venezia con l'accusa di aver prodotto immagini pedopornografiche mediante l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale. Le immagini risultavano del tutto realistiche: difficili distinguerle da foto autentiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
