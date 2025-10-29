Reading Rhythms e Libri Sottolineati tornano a Firenze | un nuovo appuntamento al The Social Hub di Belfiore

Domenica 16 novembre, dalle 17:00 alle 19:30, il The Social Hub Florence – Belfiore (Viale Belfiore, 55 – 50144 Firenze) ospita un nuovo appuntamento di Reading Rhythms, il format dedicato alla lettura condivisa portato in Italia dalla community letteraria Libri Sottolineati. Situato nel cuore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

