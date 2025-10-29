Reading Party al The Social Hub Firenze
Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, Reading Rhythms e Libri Sottolineati tornano a Firenze con una nuova serata dedicata alla lettura condivisa, alla connessione autentica e al piacere di stare insieme tra le pagine di un libro. L’evento si svolgerà al The Social Hub Florence – Belfiore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Vi aspettiamo Venerdì 31 Ottobre alle ore 17:30 per il Reading Party di Halloween! Letture per bambini ad alta voce a tema Halloween, trucca bimbi tanti dolcetti, e soprattutto tanti travestimenti ! Vai su Facebook
Reading Party, i libri come compagni di viaggio - La letteratura come ponte che unisce, il silenzio come linguaggio comune, i libri come compagni di viaggio. Segnala lanazione.it