Re Carlo Meghan Markle lo sfrutta per pubblicizzare la sua ultima creazione

Dopo lo scandalo del Principe Andrea, Re Carlo si trova coinvolto suo malgrado in un’altra questione che poco ha a che fare con la Corona. Questa volta è Meghan Markle a sfruttarlo e per una delle sue operazioni commerciali. Re Carlo, Meghan Markle sfrutta il suo matrimonio reale. Mentre Re Carlo viene contestato perché troppo tollerante nei confronti di suo fratello Andrea, dall’altra parte dell’oceano Meghan Markle sfrutta la sua augusta parentela per pubblicizzare l’ultima creazione del suo brand As Ever. La Duchessa del Sussex ha infatti capito che se vuole aumentare le vendite deve presentare i suoi prodotti sui social o coinvolgendo i suoi figli o coinvolgendo la Corona britannica. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, Meghan Markle lo sfrutta per pubblicizzare la sua ultima creazione

News recenti che potrebbero piacerti

Meghan Markle e la figlia Lilibet a piedi nudi: cos’è il grounding - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo non caccia di casa Andrea e dà scandalo. Ma ha le mani legate - Malgrado lo scandalo, Re Carlo non può cacciare dal Royal Lodge suo fratello Andrea. Da dilei.it

Meghan Markle e Harry si preparano per Halloween, ma anche nel campo di zucche il look è costosissimo - Meghan e Harry tra le zucche con Archie e Lilibet: un weekend sereno ma con grande attenzione al look (per lei) ... Segnala dilei.it

Meghan Markle, la direttrice delle comunicazioni si dimette dopo 4 mesi: cosa è successo - Meghan Markle ha appena visto un’altra alta figura del suo team comunicazione dimettersi dopo pochi mesi: si tratta di Emily Robinson, nominata direttrice delle comunicazioni circa ... Scrive ilgazzettino.it