RC Auto a Genova si paga di più rispetto alla media italiana ma il premio cala

29 ott 2025

Quanto costa in media assicurare un'automobile in Liguria? Lo svela l'osservatorio di Facile.it prendendo come riferimento il mese di agosto 2025: 620,46 euro, in calo del 3,8% su base annua. Un dato in controtendenza, perché in Italia invece il premio medio è aumentato.Analizzando i dati, la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

