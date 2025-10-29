Un vero programma alla ricerca di veri talenti. È Playing Memories, docu-serie disponibile dal 5 novembre su RaiPlay che racconta le avventure creative di 120 giovani artisti, la maggior parte provenienti da istituti italiani di alta formazione nel campo delle discipline artistico-musicali (tra cui il conservatorio dell’Aquila e dell’Accademia della Scala) e 24 provenienti da tutto il mondo. Con voce narrante di Marco Liorni, la serie dà spazio all’arte in tutte le sue forme, danza, musica, arti visive, arti sceniche, scultura, pittura e fotografia. I partecipanti si confrontano in otto residenze artistiche sparse per l’Italia e in sedici live performance in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rayplay a caccia di veri talenti