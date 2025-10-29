Il Ravenna torna in campo stasera per affrontare il Rimini nel 2° turno di Coppa Italia di serie C. Per l’arbitraggio di Dini di Città di Castello, si gioca, alle 18.30, al Benelli (inizialmente il match era programmato al ‘Romeo Neri’, ma il club biancorosso aveva chiesto e ottenuto l’inversione per la concomitanza con una gara di basket). Curiosamente, si troveranno di fronte le due squadre che hanno vinto la Coppa Italia 2025 nelle rispettive categorie. Biglietterie aperte dalle 17 (36, 26, 18, 10 euro i prezzi). Il Ravenna si è guadagnato l’accesso ai sedicesimi di finale, eliminando il Cittadella 2-0 (doppietta di Motti) lo scorso 17 agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ravenna Marchionni sempre a segno in Coppa