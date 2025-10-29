Rapinarono un minorenne ad Albosaggia | cinque fogli di via obbligatori

Non potranno tornare a Albosaggia e Sondrio per due anni i giovani responsabili della rapina ai danni di un minorenne avvenuta lo scorso febbraio nei pressi della discoteca "Porto 05". Il gruppo, composto da cinque ragazzi – due appena maggiorenni e tre minorenni residenti nel lecchese e “di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

