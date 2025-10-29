Rapina un telefono ad una turista mentre scatta un selfie
Fermato per rapina impropria, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, un 34enne napoletano con precedenti di polizia, convalidato nella giornata di ieri dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per il prevenuto la custodia cautelare in carcere. In particolare, un agente della Questura di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
