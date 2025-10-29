Ranucci via libera all’audizione in Vigilanza Rai

Lettera43.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficio di presidenza della Commissione di Vigilanza Rai ha approvato la richiesta di audizione di Sigfrido Ranucci, avanzata prima dal Movimento 5 stelle e poi dal Partito democratico dopo l’attentato in cui sono andate distrutte due automobili del conduttore di Report. Il giornalista verrà ascoltato assieme a Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento Rai. LEGGI ANCHE: La solidarietà pelosa a Ranucci e Report dopo anni di odio e dileggio La maggioranza aveva già dato l’ok all’audizione in Commissione Antimafia. La decisione è stata presa da una Commissione di nuovo funzionante dopo uno stop di oltre un anno, periodo in cui la maggioranza ha disertato le sedute per protesta contro il mancato appoggio dell’opposizione alla candidatura di Simona Agnes alla presidenza Rai. 🔗 Leggi su Lettera43.it

ranucci via libera all8217audizione in vigilanza rai

© Lettera43.it - Ranucci, via libera all’audizione in Vigilanza Rai

Contenuti che potrebbero interessarti

ranucci via libera all8217audizioneVigilanza Rai, via libera all’audizione di Ranucci - L'ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza Rai ha approvato la richiesta di audizione ... Secondo espansionetv.it

ranucci via libera all8217audizioneRanucci, via libera all’audizione in Vigilanza Rai - L'ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza Rai ha approvato la richiesta di audizione di Sigfrido Ranucci, avanzata dalle opposizioni a seguito dell'attentato subito dal conduttore di ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Via Libera All8217audizione