Ranucci via libera all’audizione in Vigilanza Rai

L’ufficio di presidenza della Commissione di Vigilanza Rai ha approvato la richiesta di audizione di Sigfrido Ranucci, avanzata prima dal Movimento 5 stelle e poi dal Partito democratico dopo l’attentato in cui sono andate distrutte due automobili del conduttore di Report. Il giornalista verrà ascoltato assieme a Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento Rai. LEGGI ANCHE: La solidarietà pelosa a Ranucci e Report dopo anni di odio e dileggio La maggioranza aveva già dato l’ok all’audizione in Commissione Antimafia. La decisione è stata presa da una Commissione di nuovo funzionante dopo uno stop di oltre un anno, periodo in cui la maggioranza ha disertato le sedute per protesta contro il mancato appoggio dell’opposizione alla candidatura di Simona Agnes alla presidenza Rai. 🔗 Leggi su Lettera43.it

