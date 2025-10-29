Ranucci senza giacca alla Camera Gliela offrono ma lui rifiuta

L'abito non farà il monaco, ma il guru sicuramente sì. Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci è in trance agonistica, acclamato come «eroe nazionale», (citazione della giornalista Rula Jebreal) gira per iniziative, assemblee, manifestazioni a portare il suo verbo. E così accade che l'altro ieri sia stato invitato alla Camera dei deputati in qualità di relatore proprio alla presentazione del libro di Jebreal sul Medio Oriente. L'evento si è tenuto nella Sala della Lupa. Un appuntamento come tanti altri simili, tra convegni, lanci di volumi in uscita, conferenze stampa, seminari si svolgono nelle auguste stanze di Montecitorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ranucci senza giacca alla Camera. Gliela offrono ma lui rifiuta

