Ranucci Sangiuliano e il Garante | ecco le date La mail dell’ex ministro non legata alla multa a ‘Report’

(Adnkronos) – La mail dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano al consigliere del Garante della Privacy Agostino Ghiglia non riguardava l’esposto sull’audio “privato” trasmesso da Report, che è stato in questi giorni sanzionato con 150mila euro di multa dalla stessa Authority. E’ una semplice questione di date. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, infatti, andò in onda a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

Il garante e la multa a Report di Ranucci per la telefonata tra Sangiuliano e la moglie: "Conversazione riservata" Vai su Facebook

. @paolomieli: "Buccini sul Corriere suggerisce a Ranucci di ammettere che l'audio tra Sangiuliano e la moglie era riservata. Ieri Manconi su Repubblica aveva detto che Ranucci non è al di sopra delle regole. Parte della sinistra dice a Ranucci: sei un eroe m - X Vai su X

Ranucci, Sangiuliano e il Garante: ecco le date. La mail dell'ex ministro non legata alla multa a 'Report' - Il reclamo al centro dello scambio del 13 ottobre tra l'ex ministro e il consigliere Ghiglia fu rigettato, mentre la sanzione da 150mila euro nasce dalla segnalazione sull'audio privato andato in onda ... Da adnkronos.com

Il garante e la multa a Report di Ranucci per la telefonata tra Sangiuliano e la moglie: "Conversazione riservata" - Pasquale Stanzione, presidente del garante della privacy, spiega il provvedimento preso nei giorni scorsi contro l ... today.it scrive

Ranucci vs Garante: a colpi di multa e accuse - Report ha messo in dubbio il Garante della privacy pubblicando un video di Agostino Ghiglia che entra nella sede di Fratelli d’Italia a Roma. Si legge su vocealta.it