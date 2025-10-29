Ranucci replica a Ghiglia | Mente sull' assenza della procedura d' urgenza Si appella alla diretta ma è una scusa di chi non vuole rispondere alle domande

« Ghiglia non dice il vero quando sostiene che non ha chiesto una procedura d’urgenza. Abbiamo le prove e le faremo vedere domenica. Il fatto che abbiano impiegato un anno per approvare la delibera non significa nulla, perché la maggior parte delle decisioni arrivano molto più tardi e molte di normali cittadini ci risulta che non vengano neppure prese in considerazione». Lo dice all’ANSA Sigfrido. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ranucci replica a Ghiglia: "Mente sull'assenza della procedura d'urgenza. Si appella alla diretta, ma è una scusa di chi non vuole rispondere alle domande"

Altre letture consigliate

Il meloniano Federico Mollicone ha criticato il servizio sulla nomina di Beatrice Venezi al teatro La Fenice: "È giornalismo militante, non d'inchiesta". Dura replica di Ranucci Vai su Facebook

Ranucci denuncia: 'Qualcuno vuole armare il Garante della privacy per punire Report'. L'autorità replica: 'Noi indipendenti e trasparenti'. $ANSA - X Vai su X

Ranucci replica a Ghiglia: "Mente sull'assenza della procedura d'urgenza. Si appella alla diretta, ma è una scusa di chi non vuole rispondere alle domande" - « Ghiglia non dice il vero quando sostiene che non ha chiesto una procedura d’urgenza . Scrive gazzettadelsud.it

Caso Report – Garante, la gioventù nera di Ghiglia condannato e poi riabilitato per un pestaggio “politico” - L’uomo di Fratelli d’Italia dentro l’autorità del Garante per la privacy e ora sotto i riflettori per il caso della multa Report è stato condannato a nove mesi negli anni Ottante per un pestaggio “po ... editorialedomani.it scrive

Ranucci denuncia incontro Ghiglia-FdI, è polemica con il Garante. La replica: "Ho visto Bocchino" - È ancora scontro sulla sanzione del Garante della Privacy alla Rai in seguito alle rivelazioni sul caso Sangiuliano da parte di Report. Scrive iltempo.it