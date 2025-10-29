Ranucci | Leggi approvate negli ultimi anni non permettono ai giornalisti di raccontare la verità – Video
“Le leggi approvate negli ultimi anni non permettono ai giornalisti di raccontare la verità. E io non mi rassegno all’idea di perseguirla, anche perché è un diritto dei cittadini quello a essere informati. Viviamo in un periodo storico di grandi mistificazioni”. Lo ha detto il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ospite al Teatro Garbatella di Roma alla presentazione del nuovo libro di Luigi Li Gotti e Saverio Lodato, “Stragi d’Italia. Il caso Almasri e tutto quello che Giorgia Meloni e il governo non vogliono ammettere” (ed. Fuoriscena). L’evento è organizzato da Antimafia Duemila. Video Antimafia Duemila L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
