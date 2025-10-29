Ranucci | In Italia editori politicizzati e omologati solidarietà verso di me ipocrita – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2025 "Noi abbiamo editori omologati, editori politicizzati, addirittura un senatore, uno dei più assenteisti della storia d'Italia che gestisce dei giornali come un manganello. Anche questa mattina con quattro articoli contro di me, sono contento perché dopo tanta solidarietà mi stavo annoiando, siamo tornati a come stavamo prima, anche perché la solidarietà è ipocrita non nascondiamolo" così Sigfrido Ranucci, intervenendo alla presentazione del libro Genocidio di Rula Jebreal in Sala della Lupa alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online