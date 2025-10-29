Rally | Deruta ospita i test ufficiali Pirelli
L’Umbria e i suoi impegnativi sterrati si confermano ancora una volta protagonisti cruciali nel panorama sportivo nazionale. Grazie alla piena disponibilità del Sindaco Michele Toniaccini e dell’Amministrazione Comunale di Deruta, la città della ceramica ospiterà il 30 ottobre e il 6 novembre una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
