Raimondo Todaro contro la giuria di Ballando con le Stelle | Votano a simpatia

Duro attacco di Raimondo Todaro contro la giuria di Ballando con le Stelle, cosa pensa in merito alle votazioni. Nei giorni scorsi Raimondo Todaro è stato ospite di Caterina Balivo a La volta buona e senza giri di parole ha detto chiaramente cosa pensa della giuria di Ballando con le Stelle. Raimondo Todaro a La Volta Buona (Screen Raiplay) Sono Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto i giurati della trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai Uni, il noto coreografo è convinto che non tutti sono obiettivi nel dare i loro giudizi. Lui è convinto che cambiano parere in merito ai maestri di ballo in base a chi sono i vip che gli sono stati assegnati. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Raimondo Todaro contro la giuria di Ballando con le Stelle: “Votano a simpatia”

