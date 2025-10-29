Raid al liceo Da Vinci di Genova | all’armi non sono squadristi

Roma, 29 ott – Quante volte la sinistra ha urlato istericamente all’allarme fascismo in merito a fatti di cronaca? Ricordiamo l’uovo razzista contro l’atleta italo-nigeriana Daisy Osakue che poi si scoprì essere stato lanciato dal figlio di un consigliere del Pd e da due suoi amici. Non scordiamoci l’indignazione per le svastiche sui muri di Brescia e il successivo silenzio quando poi vennero fermati due pakistani. E la targa in memoria di Samb Modou e Diop Mor distrutta a Firenze? Si scoprì successivamente il responsabile: un 24enne marocchino. Testate come Fanpage cancellarono addirittura agli articoli dove incolpavano i fascisti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Raid al liceo Da Vinci di Genova: all’armi non sono squadristi

