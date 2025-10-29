Raid al Da Vinci | tre i reati contestati al maggiorenne
Le indagini sull’irruzione avvenuta nei giorni scorsi al liceo scientifico Da Vinci di Genova si concentrano su un diciottenne italiano, identificato dalla Digos e ora formalmente indagato. A suo carico la procura contesta violenza privata, danneggiamento aggravato e invasione di terreni o. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Raid al Da Vinci: identificato anche un maggiorenne, indagine per danneggiamento aggravato ift.tt/EQ4aThK - X Vai su X
Chiederei all’On. Ghio di dimostrare la stessa fermezza mostrata sul raid al Liceo Da Vinci di Genova anche in merito a quanto avvenuto all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove è stato impedito di parlare a Emanuele Fiano. ? Se è giusto condannare con Vai su Facebook
Raid Da Vinci. Polizia: teppisti italiani e ‘maranza’. Ragazzi estrema destra esclusi - Raid vandalico al liceo Da Vinci in via Arecco a Genova, durante l’occupazione di alcuni studenti. Segnala ligurianotizie.it
Raid squadrista nella scuola occupata, minorenni i primi identificati. Già attaccati in città altri due istituti pro-Pal - Prima svolta all’inchiesta della Digos, probabili collegamenti con due azioni- ilsecoloxix.it scrive
Genova, raid fascista nella notte al liceo Da Vinci occupato: aule devastate e svastiche sui muri - Blitz neofascista al liceo Da Vinci di Genova: una quarantina di incappucciati, al grido di “viva il Duce”, hanno devastato la scuola occupata pacificamente ... Scrive fanpage.it