Rai | M5s ' bene Ranucci in vigilanza segnale forte e necessario'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti di aver condotto la maggioranza verso un atto di responsabilità come quello di accogliere in commissione di Vigilanza Rai Sigfrido Ranucci, dopo il vile attentato che ha colpito lui e la sua famiglia. Un gesto necessario e doveroso dopo un fatto così grave, che ha scosso tutti e fatto il giro del mondo. Sarà un'occasione per capire, per confrontarci, e per ribadire che la libertà d'informazione e il servizio pubblico non si piegano alla paura. Ma è anche un segnale forte e necessario per dire che la Vigilanza svolge una funzione importante che deve tornare a svolgere con continuità". 🔗 Leggi su Iltempo.it

