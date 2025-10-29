Rai il 5 novembre audizione di Ranucci in Vigilanza

(Adnkronos) – E' stata calendarizzata per mercoledì 5 novembre alle 20 l'audizione del conduttore di 'Report' Sigfrido Ranucci in commissione di Vigilanza Rai, che ha avuto stamattina il via libera dell'ufficio di presidenza della commissione bicamerale. Lo apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari. "Ottima l’audizione di Sigfrido Ranucci in commissione voluta fortemente da tutte le opposizioni. Alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

