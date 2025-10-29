Rai | Floridia ' momento significativo decisa all' unanimità convocazione Ranucci e Corsini'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "In questa fase la commissione è bloccata, ma oggi, per fortuna, ci tengo a dirlo, è un momento significativo, all'unanimità abbiamo deciso la convocazione di Sigfrido Ranucci e del direttore Approfondimento Rai Paolo Corsini, visto quanto accaduto a Ranucci. Anche in questo contesto, esprimo a nome di tutta la commissione solidarietà a Sigfrido, ai suoi familiari e alla redazione di Report". Così la presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia del M5s, intervenendo al Salone della Giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

