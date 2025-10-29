Rai | Floridia ' commissione bloccata problema democratico politica salvi servizio pubblico'
Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Perché io sono davvero disperata che la commissione di Vigilanza sia bloccata? Perché è esattamente quel contenitore democratico il contenitore nel quale dovremmo poter discutere con audizioni di alto livello che avevamo iniziato a fare, penso a padre Benanti, un bellissimo percorso che era sfociato negli stati generali del servizio pubblico. Serve un luogo dove poter discutere, anche ovviamente con gli esperti Rai, per dirci: ma basta semplicemente portare la Rai sui social e abbiamo abitato il digitale? Se educhiamo i cittadini, questo la Rai lo può fare, li aiutiamo come servizio pubblico a capire che quando apriamo un social siamo in un ambiente privato, dove chi vede i contenuti è deciso da altri che non hanno come interesse quello pubblico". 🔗 Leggi su Iltempo.it
