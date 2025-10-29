Rai | Floridia ' commissione bloccata problema democratico politica salvi servizio pubblico'

Iltempo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Perché io sono davvero disperata che la commissione di Vigilanza sia bloccata? Perché è esattamente quel contenitore democratico il contenitore nel quale dovremmo poter discutere con audizioni di alto livello che avevamo iniziato a fare, penso a padre Benanti, un bellissimo percorso che era sfociato negli stati generali del servizio pubblico. Serve un luogo dove poter discutere, anche ovviamente con gli esperti Rai, per dirci: ma basta semplicemente portare la Rai sui social e abbiamo abitato il digitale? Se educhiamo i cittadini, questo la Rai lo può fare, li aiutiamo come servizio pubblico a capire che quando apriamo un social siamo in un ambiente privato, dove chi vede i contenuti è deciso da altri che non hanno come interesse quello pubblico". 🔗 Leggi su Iltempo.it

rai floridia commissione bloccata problema democratico politica salvi servizio pubblico

© Iltempo.it - Rai: Floridia, 'commissione bloccata problema democratico, politica salvi servizio pubblico'

Argomenti simili trattati di recente

rai floridia commissione bloccataRai: Floridia, 'momento significativo, decisa all'unanimità convocazione Ranucci e Corsini' - "In questa fase la commissione è bloccata, ma oggi, per fortuna, ci tengo a dirlo, è un momento significativo, all'unanimità abbiamo deciso la convocazione di Sigfrido Ranu ... Si legge su iltempo.it

Rai: Floridia, 'commissione bloccata problema democratico, politica salvi servizio pubblico' - Perché è esattamente quel contenitore democratico il contenitore nel quale dovremmo poter di ... Secondo lanuovasardegna.it

Floridia(M5S): Ranucci verrà in Vigilanza Rai, sia abbraccio senza carote - (askanews) – “Mi è arrivata come presidente della commissione di Vigilanza sulla Rai la richiesta di audire Sigfrido Ranucci. Scrive askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Rai Floridia Commissione Bloccata