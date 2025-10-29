Ragazzo trovato ferito in strada a Torino Barriera di Milano poco prima era stata segnalata una rissa

Un ragazzo tunisino di 22 anni è stato trovato ferito al collo, verosimilmente da un coccio di bottiglia, nel pomeriggio di ieri, martedì 28 ottobre 2025, all'incrocio tra corso Giulio Cesare e via Lauro Rossi a Torino. È stato trasportato in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco dai sanitari del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Masotti Vai su Facebook

Ragazzo di 22 anni trovato ferito in strada, i testimoni parlano di uno sparo: si cerca l’aggressore in fuga - Secondo gli inquirenti, potrebbe trattarsi di una lite finita male, ma non si escludono altre ipotesi. Lo riporta fanpage.it

Ragazzo trovato ferito in strada a Torino Barriera di Milano, poco prima era stata segnalata una rissa - Un ragazzo tunisino di 22 anni è stato trovato ferito al collo, verosimilmente da un coccio di bottiglia, nel pomeriggio di ieri, martedì 28 ottobre 2025, all'incrocio tra corso Giulio Cesare e via La ... torinotoday.it scrive

Cassino, giovane ferito privo di sensi in strada: soccorso con l’eliambulanza, è in prognosi riservata - È ricoverato in prognosi riservata un ragazzo di ventitré anni trovato ferito e privo di sensi in strada a Cassino, in provincia di Frosinone. Riporta fanpage.it