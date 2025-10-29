Ragazzino investito in bicicletta Il risarcimento atteso da 9 anni

Il risarcimento atteso da nove anni dovrà attendere ancora. Ieri mattina infatti il tribunale della Spezia ha fissato al prossimo 10 aprile l’udienza per discutere la richiesta di risarcimento dei danni presentata da una donna spezzina per il figlio, ancora minorenne. Nove anni fa il ragazzino mentre stava giocando nei giardini pubblici del quartiere cittadino di Favaro venne investito da un altro ragazzino a bordo della bicicletta. L’impatto fu particolarmente violente e ad averne la peggio fu il figlio della signora che adesso chiede che le pratiche vengano velocizzate. Il bambino riportò la frattura del naso con successivi interventi chirurgici per provvedere alla ricostruzione del setto nasale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ragazzino investito in bicicletta. Il risarcimento atteso da 9 anni

