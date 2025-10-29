Ragazzi autistici legati e affamati arrestata direttrice del centro | A un paziente schiacciavano i genitali

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne ai vertici di una cooperativa sono state arrestate nel contesto di un'inchiesta sui casi di maltrattamenti in una struttura a Cuneo per ragazzi autistici e con patologie mentali. I pazienti subivano aggressioni verbali e fisiche, isolamenti forzati, molestie. Ci sono stati anche 4 arresti domiciliari e a 11 divieti di avvicinamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

