Ragazzi autistici legati e affamati arrestata direttrice del centro | A un paziente schiacciavano i genitali

Due donne ai vertici di una cooperativa sono state arrestate nel contesto di un'inchiesta sui casi di maltrattamenti in una struttura a Cuneo per ragazzi autistici e con patologie mentali. I pazienti subivano aggressioni verbali e fisiche, isolamenti forzati, molestie. Ci sono stati anche 4 arresti domiciliari e a 11 divieti di avvicinamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ragazzi disabili e autistici legati, affamati, colpiti in faccia con una scarpa: arrestata la direttrice della struttura - Maltrattamenti di ogni tipo in un centro diurno di Cuneo nei confronti dei giovani ospitati, ragazzi autistici e con disabilità mentale. Riporta msn.com