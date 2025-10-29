Raffica di truffe all' esame della patente quattro denunciati

Durante un'attività di controllo presso la sede della Motorizzazione Civile di Firenze, la polizia stradale ha riscontrato irregolarità nelle prove teoriche per il conseguimento della patente di guida.Quattro candidati sono stati sorpresi in possesso di un sofisticato kit di comunicazione: un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

