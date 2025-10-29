Raffica di controlli nei terreni agricoli del Barese | in due sorpresi a rubare 150 kg di olive
Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio da parte della polizia di Stato a Bitonto, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, in particolare quelli legati al furto di prodotti agricoli durante la campagna olivicola.Gli agenti del Commissariato di Pubblica. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
++ CONTROLLI A TAPPERO IN BORGO VENEZIA: 184 PERSONE IDENTIFICATE, UN ARRESTO PER SPACCIO ++ https://www.veronaoggi.it/cronaca/controlli-raffica-borgo-venezia-verona-identificati-un-arresto-spaccio-25-ottobre-2025/ #verona #veronaog - facebook.com Vai su Facebook
Raffica di controlli nelle zone rosse: 5 denunciati in pochi giorni - X Vai su X
Agricoltura, controlli in provincia di Firenze: sospesa un’azienda e denunciate 5 persone - Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Firenze, nell’ambito di controlli svolti nel settore agricolo nella provincia fiorentina, ha effettuato diverse ispezioni mirate in particolare alle imp ... Si legge su 055firenze.it
Controlli a raffica contro il caporalato nell’Oltrepò: denunciato il titolare di un’azienda - Pavia – Il titolare di un'azienda agricola è stato denunciato, in stato di libertà, per due lavoratori trovati "non in regola con le norme sulla sicurezza". Scrive ilgiorno.it
Raffica di controlli e maxi multe ai ‘compro oro’ di Pisa e provincia - Pisa, 11 marzo 2025 – Raffica di controlli sui “compro oro” in provincia di Pisa: la Guardia di Finanza per verificare il rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio. Da lanazione.it