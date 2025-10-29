Le scritte in memoria di Tommaso Bruciaferri, il 14enne morto nell’incidente stradale a San Biagio dieci giorni fa, hanno lasciato il segno e non sono le sole. Ogni Consiglio di quartiere a Osimo chiede più sicurezza contro gli atti vandalici che continuano a imperversare, da quello del centro storico appunto fino a Passatempo passando anche per Osimo Stazione, dove da tempo ormai i residenti passano notti insonni. "Sono consapevole della necessità di potenziare il sistema di videosorveglianza e per questo ho già fatto nelle settimane scorse dei sopralluoghi con i residenti per individuare le zone da coprire, specialmente in centro storico dove stanotte ci sono stati atti vandalici con graffiti e scritte in diverse zone – dice l’assessore alla Sicurezza Lorenzo Bottegoni -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raffica di atti vandalici: rinforzata la polizia locale