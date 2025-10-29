Radia Italy e DAC uniscono le forze per il WindRunner™ | l’Italia protagonista del velivolo più grande del mondo  

Rilanciare l’aeronautica civile italiana attraverso un progetto capace di ridefinire gli standard mondiali del trasporto aereo di carichi speciali: è questa la sfida che Radia Italy e il Distretto Aerospaziale della Campania (DAC) hanno deciso di affrontare insieme. Il programma WindRunner, il più grande velivolo mai costruito, si prepara a diventare un simbolo di innovazione industriale e di collaborazione strategica tra imprese, istituzioni e territori. L’occasione è stata il Suppliers Summit organizzato a Napoli, dove Giuseppe Giordo, Presidente e Amministratore Delegato di Radia Italy, ha illustrato ai rappresentanti delle aziende del DAC la roadmap di un progetto che promette di rivoluzionare il settore e di generare un impatto significativo sul tessuto produttivo del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it