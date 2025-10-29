Raddoppio ferroviario Catania-Palermo inaugurata la linea Bicocca-Catenanuova

Oggi a Catania è stata inaugurata la linea Bicocca-Catenanuova, parte fondamentale dell’itinerario ferroviario Palermo-Catania-Messina. Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, ha sottolineato l’importanza strategica dell’opera, annunciando obiettivi ambiziosi: “Entro il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it