Raddoppio ferroviario Catania-Palermo inaugurata la linea Bicocca-Catenanuova
Oggi a Catania è stata inaugurata la linea Bicocca-Catenanuova, parte fondamentale dell’itinerario ferroviario Palermo-Catania-Messina. Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, ha sottolineato l’importanza strategica dell’opera, annunciando obiettivi ambiziosi: “Entro il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
La morte del ciclista travolto dal Tir che trasportava materiali di scavo provenienti dai cantieri del raddoppio ferroviario non può essere derubricata a mero incidente stradale. Contro la carovana di camion che hanno invaso la zona sud della città, contro l’inqui Vai su Facebook
FOCUS - L'intervista, nelle nostre pagine, al sindaco di Pizzighettone, Luca Moggi, riguardo il raddoppio ferroviario: «Contrasto con Maleo sull'area in cui realizzare l'opera». #focus #ferrovia #treno #MondoPadano LEGGI QUI: https://mondopadano.it/news/foc - X Vai su X
Ferrovie, inaugurata la nuova tratta Catania Bicocca Catenanuova - Catenanuova, il primo dei lotti dell'anello ferroviario Messina- Come scrive vivienna.it
Ferrovia Palermo-Catania-Messina, inaugurata la nuova tratta Bicocca-Catenanuova - È stata inaugurata la nuova tratta ferroviaria Bicocca- Segnala italpress.com
All'inaugurazione del raddoppio ferroviario Ct-Pa, Salvini parla del Ponte. Stoccata alla Corte dei Conti: «Capiamo se l'Italia può scommettere sul futuro» - Ancora più duro il presidente della Regione Renato Schifani: «Fa riflettere che per una grande opera strategica siamo appesi a un organo contabile» ... Scrive lasicilia.it