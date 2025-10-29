Racalmuto bambini senz’acqua a scuola e mensa a pagamento | la denuncia di Petrotto

“I bambini delle scuole elementari non possono neanche andare in bagno per mancanza d’acqua. È semplicemente vergognoso”. A denunciarlo è il consigliere comunale Salvatore Petrotto, che punta il dito contro l’amministrazione per la situazione del plesso “Generale Macaluso”, dove da due giorni i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

