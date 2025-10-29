Rabiot Milan il francese stupisce Allegri! | il centrocampista ha messo nel mirino quella sfida Tutte le novità

Calcionews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rabiot sorprende il Milan e Massimiliano Allegri: adesso nel mirino del centrocampista ex Juventus c’è il Parma! In un momento in cui gli infortuni stanno falcidiando la rosa del Milan, arriva una ventata di ottimismo dall’infermeria: Adrien Rabiot sta facendo di tutto per anticipare i tempi di recupero e tornare in campo prima della sosta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

rabiot milan il francese stupisce allegri il centrocampista ha messo nel mirino quella sfida tutte le novit224

© Calcionews24.com - Rabiot Milan, il francese stupisce Allegri!: il centrocampista ha messo nel mirino quella sfida. Tutte le novità

Approfondisci con queste news

rabiot milan francese stupisceMilan | Infortunio Rabiot, quando torna? I nuovi tempi di recupero - Adrien Rabiot ha riportato una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro durante gli impegni con la ... Scrive fantamaster.it

rabiot milan francese stupisceMilan, Rabiot ultima vittima delle nazionali: infortunio più serio del previsto, ma in mediana Allegri può scegliere - Rabiot è tornato al Milan con un infortunio al polpaccio, gli esami hanno evidenziato una lesione al soleo: potrebbe stare fermo un mese. Riporta sport.virgilio.it

rabiot milan francese stupisceMilan, le news sugli infortuni di Pulisic, Rabiot e Saelemaekers - Per Rabiot contusione al polpaccio rimediata in allenamento, il francese salterà la Fiorentina. Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Rabiot Milan Francese Stupisce