Rabiot sorprende il Milan e Massimiliano Allegri: adesso nel mirino del centrocampista ex Juventus c’è il Parma! In un momento in cui gli infortuni stanno falcidiando la rosa del Milan, arriva una ventata di ottimismo dall’infermeria: Adrien Rabiot sta facendo di tutto per anticipare i tempi di recupero e tornare in campo prima della sosta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rabiot Milan, il francese stupisce Allegri!: il centrocampista ha messo nel mirino quella sfida. Tutte le novità