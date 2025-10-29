Qui i bianconeri Agostinone torna in panchina Ampie rotazioni

Via alle rotazioni su larga scala. Gli avvicendamenti previsti in casa Picchio riguarderanno anche la panchina che vedrà di nuovo impegnato in prima linea il vice Agostinone, chiamato nuovamente a sostituire Tomei a seguito delle due giornate di squalifica rimediate a Pineto nel primo turno di Coppa Italia di serie C. Nel confronto con gli abruzzesi alla fine dei 90’ regolamentari finì 2-2 con le firme bianconere di D’Uffizi e Corazza dagli undici metri. Nella successiva sequenza dei rigori furono decisivi gli interventi compiuti da Vitale. Stavolta, archiviato nel migliore dei modi l’agguerrito derby con la Samb (1-0 con il centro di Milanese ) in campionato, il timoniere dell’ Ascoli cercherà di ricorrere ad un ampio turnover di massa per favorire il completo recupero e preservare le condizioni di molti elementi in vista della delicatissima trasferta in programma domenica a Ravenna (avvio alle 17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qui i bianconeri. Agostinone torna in panchina. Ampie rotazioni

