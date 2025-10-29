QUI CREMONESE Mediana incerottata col fanalino Genoa In avanti favoriti Bonazzoli e Vazquez
L’ottima gara con l’Atalanta è il passato, mentre quella di sabato contro la Juventus può aspettare. Oggi, ore 20.45, la Cremonese fa visita al Genoa fanalino di coda, per un comunque fondamentale scontro diretto. I sette punti di distacco e lo stato di forma completamente opposto delle due squadre sono elementi che fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte dei grigiorossi, determinati nel tornare a vincere dopo due mesi di astinenza. Di contro però, oltre alla possibilità di trovare i liguri affamati di riscatto, la Cremonese sarà alle prese con scelte obbligate e diversi giocatori acciaccati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
