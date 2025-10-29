Qui Como Riecco Rodriguez Fabregas fa turnover | Serve freschezza Ma occhio al Verona
Al Sinigaglia (ore 18.30) il Como vuole tornare alla vittoria contro il Verona, dopo il pareggio di Parma. Fabregas, però, terrà conto anche della sfida di sabato, al Maradona, con il Napoli: "Farò cambiamenti, ho bisogno di energie fresche. Tutti hanno qualità e meritano di giocare. Anche Sergi Roberto e Dossena stanno recuperando: li vedremo in campo a novembre." Dopo tre turni di squalifica torna Rodriguez (nella foto). Sull’altra fascia Diao favorito su Kunh e Addai. In difesa, Posh potrebbe dare fiato a Smolcic. In avanti, sicuro turno di riposo per Morata: giocherà Douvikas. Possibile anche una staffetta fra Baturina e Paz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
