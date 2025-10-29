Qui comando io | abusi e umiliazioni sui figli della compagna Arrestato in aeroporto a Brindisi

La polizia ha aspettato l’uomo nello scalo e lo ha fermato con le accuse di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia ed estorsione, reati tutti aggravati. Avrebbe abusato sessualmente della ragazza e del ragazzo più grandi, sedicenni, picchiato, vessato e derubato anche gli. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Qui comando io”: abusi e umiliazioni sui figli della compagna. Arrestato in aeroporto a Brindisi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Una storia di abusi e violenze quella di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, la donna brasiliana di 33 anni uccisa a coltellate dal compagno e connazionale Reis Pedroso Douglas a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Secondo quanto emerge d - facebook.com Vai su Facebook

Ostaggi di Hamas: abusi, fame e umiliazioni durante la prigionia - Un rapporto consegnato alla Croce Rossa afferma che 12 ostaggi liberati dalla prigionia di Hamas all’inizio del 2025 hanno subito umiliazioni psicologiche, negligenza medica e molestie sessuali. Secondo panorama.it

Abusi nel carcere Beccaria: "Umiliazioni senza fine". Indagati anche gli ex vertici - Accusate di condotte omissive tre direttrici che hanno guidato l’istituto minorile. Si legge su ilgiorno.it

I volontari della Flotilla: "Abusi e umiliazioni nelle carceri israeliane" - Sono arrivati a Fiumicino da Istanbul 18 dei 26 volontari italiani che facevano parte della Global Sumud Flotilla, espulsi dalle autorità israeliane. Secondo rainews.it