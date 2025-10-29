Questo cane è un mio cliente Viene davanti al mio ristorante e mi paga con le pietre per avere un hamburger | il gesto commuove Tiktok

Ilfattoquotidiano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è chi per i clienti abituali fa credito e chi accetta qualsiasi tipo di pagamento. È è il caso di Alonso, proprietario di un hamburgeria in Messico che da qualche giorno documenta un insolito cliente: un cane, probabilmente randagio, che, per ricevere in cambio un pasto “ paga ” Alonso con delle pietre, presentandosi regolarmente davanti al locale del ristoratore. I video che documentano il gesto insolito hanno ricevuto oltre 90 milioni di visualizzazioni: l’animale, soprannominato Esmashito dal proprietario del locale, attende pazientemente all’ingresso del ristorante, senza entrare, mentre il proprietario prepara l’hamburger. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

questo cane 232 un mio cliente viene davanti al mio ristorante e mi paga con le pietre per avere un hamburger il gesto commuove tiktok

© Ilfattoquotidiano.it - “Questo cane è un mio cliente. Viene davanti al mio ristorante e mi paga con le pietre per avere un hamburger”: il gesto commuove Tiktok

Altre letture consigliate

Al cane guida viene impedito di entrare nel negozio senza guinzaglio: «È il regolamento». E la cliente con disabilità sviene - La cliente &#232; stata fermata all'ingresso dalla manager a causa del regolamento, e nonostante abbia tentato di ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Cane 232 Mio Cliente