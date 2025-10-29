Le indiscrezioni sono ormai quasi certe: Gigi D’Alessio si prepara a entrare nel mondo Mediaset con un ruolo di primo piano. Secondo quanto riportato dal giornalista Lorenzo Pugnaloni, il cantautore napoletano sarebbe infatti il primo nome confermato nella giuria del celebre talent show che tornerà in onda in primavera su Canale 5. Una notizia che entusiasma i fan, dopo settimane di voci e supposizioni. La presenza di D’Alessio promette di portare nel programma un equilibrio tra esperienza, sensibilità e autenticità, qualità che da sempre contraddistinguono il suo percorso artistico. Un’edizione ricca di emozioni e nuovi protagonisti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Questa è una notizia importante”. Gigi D’Alessio, arrivata la chiamata. Pubblico impazzito