Questa è l'ultima settimana per impedire all'IA di LinkedIn di utilizzare i tuoi dati personali | come fare
Dal 3 novembre LinkedIn inizierà a utilizzare diversi dati degli utenti europei per addestrare i suoi sistemi di intelligenza artificiale generativa. Dato che il consenso è implicito, gli utenti che non vogliono che i loro dati vengano utilizzati a questo scopo devono opporsi esplicitamente seguendo la procedura indicata dalla piattaforma. Questa possibilità verrà sempre garantita anche dopo il 3 novembre 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Comincia l'ultima settimana di repliche di Macbeth Inferno al Teatro Leonardo. Ora o mai più. Abbraccio. Vai su Facebook
I top e flop dell’ultima settimana di campionato - https://heshootshescoores.com/i-top-e-flop-dellultima-settimana-di-campionato-127/… #NationalLeague - X Vai su X
Meteo: ultima Settimana di Agosto burrascosa, ma l'Estate non è finita. Il punto del meteorologo Tedici - Situazione molto dinamica in Italia: prima il caldo africano con 42°C, poi nubifragi e piogge torrenziali. ilmeteo.it scrive