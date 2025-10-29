Questa è l'ultima settimana per impedire all'IA di LinkedIn di utilizzare i tuoi dati personali | come fare

Dal 3 novembre LinkedIn inizierà a utilizzare diversi dati degli utenti europei per addestrare i suoi sistemi di intelligenza artificiale generativa. Dato che il consenso è implicito, gli utenti che non vogliono che i loro dati vengano utilizzati a questo scopo devono opporsi esplicitamente seguendo la procedura indicata dalla piattaforma. Questa possibilità verrà sempre garantita anche dopo il 3 novembre 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

