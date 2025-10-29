Quella bolletta da pagare due volte Adiconsum | assurdo Arera intervenga

DA SAPERE. Quando si riceve una bolletta contenente un «Cmor» è sempre una bella gatta da pelare. Lo sostiene Adiconsum, l’associazione dei consumatori della Cisl. Ma di cosa si tratta?. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Quella bolletta da pagare due volte». Adiconsum: assurdo, Arera intervenga

News recenti che potrebbero piacerti

Ti è mai arrivato un maxi conguaglio della luce dopo anni? Importi assurdi, cifre che non ti spieghi e che ti dicono di pagare subito, “perché è il saldo dei consumi passati”. Ebbene, sappi che nella maggior parte dei casi non devi pagarlo. La legge ti tutela. Dal Vai su Facebook

«Quella bolletta da pagare due volte». Adiconsum: assurdo, Arera intervenga - Quando si riceve una bolletta contenente un «Cmor» è sempre una bella gatta da pelare. Scrive ecodibergamo.it

Ho pagato due volte la stessa bolletta. Cosa fare? - La legge consente di recuperare i soldi con rimborso o compensazione: ecco come fare e a chi rivolgersi. Segnala money.it

‘Nuova’ bolletta della luce: due italiani su tre non hanno notato la differenza - Dal primo luglio scorso, i fornitori di luce e gas sono tenuti a rispettare un nuovo formato per le bollette da recapitare ai propri clienti. Scrive quotidianodipuglia.it