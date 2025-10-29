Quattro punti vendita e passione rivolta al proprio lavoro | ecco gli ingredienti

Quattro punti vendita, una squadra affiatata e un desiderio tangibile di unire armonicamente tradizione ed innovazione: è sotto questi paradigmi che nasce la politica e la filosofia di Green Shop, il negozio di abbigliamento, scarpe, borse e accessori “per lui e per lei” ad Aulla, 300 mq di pura passione per l’abbigliamento, nonché un’attività presente dal lontano 1984 e che, da allora, si occupa di moda, look e di tutti gli accessori più fashion. In questo ampio negozio su due piani, sarà possibile per i clienti trovare dal capo per tutti i giorni all’abito elegante per le occasioni più importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

