Quattro puntate a partire dall' 11 novembre per decretare i 6 finalisti di Sarà Sanremo

Dopo le audizioni nella giornata di ieri, sono stati annunciati oggi i 24 artisti selezionati per Sanremo Giovani 2025. Il talent, in onda dall'11 novembre con la conduzione di Gianluca Gazzoli, si articolerà in quattro puntate al termine delle quali verranno scelti i sei finalisti di Sarà Sanremo. Tra questi, solo due conquisteranno un posto nella finalissima del Festival di Sanremo 2026, in programma a febbraio e condotto da Carlo Conti.

