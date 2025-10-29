Quattro puntate a partire dall' 11 novembre per decretare i 6 finalisti di Sarà Sanremo
D opo le audizioni nella giornata di ieri, sono stati annunciati oggi i 24 artisti selezionati per Sanremo Giovani 2025. Il talent, in onda dall’11 novembre con la conduzione di Gianluca Gazzoli, si articolerà in quattro puntate al termine delle quali verranno scelti i sei finalisti di Sarà Sanremo. Tra questi, solo due conquisteranno un posto nella finalissima del Festival di Sanremo 2026, in programma a febbraio e condotto da Carlo Conti. La celebre gag tra Roberto Benigni e Pippo Baudo al Festival di Sanremo 2002 X Leggi anche › «Gianluca Gazzoli condurrà Sanremo Giovani»: l’annuncio di Carlo Conti che per il Festival 2026 ha fretta Sanremo Giovani 2025: quando inizia e come funziona il talent condotto da Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Iodonna.it
