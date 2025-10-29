Quattro nuovi voli dall' aeroporto di Firenze

Firenzetoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro nuove rotte in partenza dall'aeroporto di Firenze. I nuovi voli diretti, offerti dalla compagnia Volotea, partiranno nella seconda parte del 2026: saranno per Siviglia (tre voli settimanali - lunedì, mercoledì e venerdì - a partire dal 21 settembre 2026), per Strasburgo e Berlino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

