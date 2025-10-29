Quattro nuovi voli dall' aeroporto di Firenze
Quattro nuove rotte in partenza dall'aeroporto di Firenze. I nuovi voli diretti, offerti dalla compagnia Volotea, partiranno nella seconda parte del 2026: saranno per Siviglia (tre voli settimanali - lunedì, mercoledì e venerdì - a partire dal 21 settembre 2026), per Strasburgo e Berlino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
A Catania e provincia quattro nuovi ambulatori del Programma Nazionale Equità nella Salute. Offrono cure gratuite alle persone in difficoltà economica e sociale. Uno è ad Adrano, in Piazza Sant’Agostino Vai su Facebook
Swiss Group International amplia la flotta. Nuovi voli dall’Italia - Cresce Swiss Group International: quattro gli aeromobili in flotta che, a partire dall’estate 2026, saliranno a cinque; verrà inoltre inaugurata ... Si legge su travelquotidiano.com
Aeroitalia, nuovi voli dal 21 luglio da e per la Sardegna - Per rispondere al picco della domanda estiva, a partire dal 21 luglio, Aeroitalia annuncia che attiverà due nuovi collegamenti giornalieri in continuità territoriale. Lo riporta ansa.it