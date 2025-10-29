Quattro giorni di appuntamenti La ’Festa delle cantine’ fra vino degustazioni e mercatini
Tra vicoli di pietra e profumi di vino novello, Sorano si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: la Festa delle Cantine, in programma da domani a domenica. Quattro giorni di gusto e convivialità, in cui il borgo maremmano si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato ai sapori, alle tradizioni e all’accoglienza. Organizzata dall’associazione Giovani Capaccioli, in collaborazione con il Comune di Sorano e la Proloco, la manifestazione è diventata ormai un appuntamento simbolo dell’autunno toscano. Un percorso enogastronomico diffuso accompagnerà i visitatori attraverso le antiche cantine del centro storico, dove sarà possibile assaggiare piatti tipici della tradizione maremmana, accompagnati da vino novello e prodotti locali di eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
