Quattro anni senza il ponte di Caiazzano | corteo e torta per celebrare il triste evento

A quattro anni dalla chiusura del ponte di Caiazzano, nel Vallo di Diano cresce la rabbia dei cittadini. Questo pomeriggio, data simbolica dell’anniversario della chiusura del viadotto, è stato celebrato con un corteo di protesta e sensibilizzazione per denunciare l’immobilismo delle istituzioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

20 MARZO 1991 Il figlio di quattro anni di Eric Clapton, Conor, perse la vita cadendo dal 53° piano di un appartamento a New York. L’incidente avvenne mentre una domestica stava pulendo la stanza e lasciò una finestra aperta. Il bambino era sotto la custodi Vai su Facebook

Sono passati quattro anni dall’elezione di Manfredi ma non si avverte un visibile cambiamento. È soprattutto sui problemi concreti della vita quotidiana che è diffuso un sentimento di insoddisfazione di molti cittadini - X Vai su X

Ponte di Caiazzano chiuso da 4 anni. Marcia pacifica con festa di compleanno per chiedere la riapertura - Il 29 ottobre 2021 la Provincia di Salerno chiudeva al transito il Ponte Tanagro a Caiazzano, principale via di collegamento tra Padula e Sassano, per problemi infrastrutturali di precaria sicurezza. Scrive ondanews.it

Ponte Caiazzano, lavori fermi: scatta la diffida dei cittadini - Dopo quasi quattro anni di attesa e promesse disattese, i cittadini dei Comuni di Padula e Sassano hanno deciso di agire per sbloccare la situazione del ... Segnala infocilento.it

Ponte Serra senza protezioni: tre morti in tre anni e il nodo irrisolto. E i sindaci restano inascoltati - Intervenire sul ponte che supera la forra del torrente Cismon però è un’operazione complessa e ne è consapevole il sindaco di Sovramonte Federico Dalla Torre: «Questo manufatto ha più di cent’anni per ... Da ilgazzettino.it