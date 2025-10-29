Gli agenti del commissariato della polizia di Stato di Legnano hanno arrestato un marocchino di 34 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrato quasi sei chili di cocaina, nascosti in un doppiofondo ricavato artigianalmente nel bagagliaio dell’auto. Gli agenti sono arrivati all’arresto nell’ambito del servizio di prevenzione e controllo del territorio denominato “Penelope“, coordinato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano e svolto in zona Sud-Est e Comuni limitrofi. A San Giuliano Milanese gli agenti del Commissariato legnanese hanno individuato il trentaquattrenne che si aggirava con fare sospetto nei pressi della sua auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quasi sei chili di cocaina nascosti in auto