quasi sei chili di cocaina nascosti in auto

Gli agenti del commissariato della polizia di Stato di Legnano hanno arrestato un marocchino di 34 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrato quasi sei chili di cocaina, nascosti in un doppiofondo ricavato artigianalmente nel bagagliaio dell’auto. Gli agenti sono arrivati all’arresto nell’ambito del servizio di prevenzione e controllo del territorio denominato “Penelope“, coordinato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano e svolto in zona Sud-Est e Comuni limitrofi. A San Giuliano Milanese gli agenti del Commissariato legnanese hanno individuato il trentaquattrenne che si aggirava con fare sospetto nei pressi della sua auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

