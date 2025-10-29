Quasi 9mila euro di sanzioni in un anno | l' attività delle Guardie ecologiche volontarie a Castel Bolognese

Le Guardie ecologiche volontarie di Legambiente Ravenna confermano il loro ruolo centrale nella tutela del territorio di Castel Bolognese, grazie alla convenzione rinnovata con il Comune fino al 2027. Nel corso del 2025 sono stati effettuati 106 servizi di vigilanza ambientale, 212 ore di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Perde la vetta ma resta in alto Una battaglia dopo l'altra, che incassa 80mila euro e sale a quasi 3,1 milioni, completa il podio Tre Ciotole, che apre con 63mila euro e oltre 9mila spettatori. Vai su Facebook

Abbigliamento, profumi e cibo per un conto totale di quasi 9mila euro. Il tutto utilizzando una carta di credito di un’anziana signora 88enne https://ift.tt/CcTWEGH - X Vai su X

Castel Bolognese, dalle Guardie ecologiche sanzioni per quasi 9mila euro - Le Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente Ravenna confermano il loro ruolo centrale nella tutela del territorio di Castel ... Secondo corriereromagna.it

Ispezioni Alia, 1.230 sanzioni per 185.000 euro in 6 mesi - Nei primi sei mesi del 2025, nei 39 comuni dell'Ato Toscana centro in cui sono attivi, gli ispettori ambientali di Alia Plures hanno effettuato 40. Scrive ansa.it

Sestu, muffa e sporcizia tra gli alimenti di un chiosco: sigilli e sanzioni per 9mila euro - Sporco, con muffa, agenti infestanti e frigoriferi non idonei alla conservazione dei cibi. Lo riporta unionesarda.it